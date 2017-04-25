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'Vahiy geldi' deyip öldürmüştü! İntihar etti

Balıkesir'de 'vahiy geldi' deyip annesini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

'Vahiy geldi' deyip öldürmüştü! İntihar etti

Balıkesir'de 'vahiy geldi' deyip annesini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

25 Nisan 2017 Salı 07:26
'Vahiy geldi' deyip öldürmüştü! İntihar etti
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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde annesi Münevver Erkanı 'Vahiy geldi' diyerek öldüren 41 yaşındaki Ahmet Erkan, tutuklu bulunduğu Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçen hafta intihara kalkıştı. Bir haftadır yoğun bakımda bulunan Erkan, bugün yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz Kasım ayında Doğa Mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Erkan, birlikte oturduğu annesi Münevver Erkan'ı boğazını keserek öldürdü. Dlaydan sonra kaçan Erkan, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Annesini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Erkan, "Vahiy geldi, ilahi adalet" diye ifade vermişti. Tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Erkan, geçen hafta sabaha karşı 03:00 sıralarında kendini asarak intihara kalkıştı. Cezaevindeki koğuşta çarşafı halat haline getiren ve ardından tuvalete geçerek kendini su borusuna asan Erkanı, bir başka mahkûm görerek cezaevi yetkililerine bildirdi.

Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Erkan, yoğum bakım servisinde bir hafta boyunca tedavi görmesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkanın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirVahiy
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