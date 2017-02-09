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Uyuşturucuya karşı operasyon

Son bir hafta içinde dört kişinin uyuşturucudan ölmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde içici ve satıcılara yönelik denetimleri arttırdı. 

Uyuşturucuya karşı operasyon

Son bir hafta içinde dört kişinin uyuşturucudan ölmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde içici ve satıcılara yönelik denetimleri arttırdı. 

09 Şubat 2017 Perşembe 08:21
Uyuşturucuya karşı operasyon
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BURSA'DA Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 491 kişiyi kimlik kontrolünden geçirirken, 148 araç sorgulandı, 25 araca ise trafik suçlarından dolayı cezai işlem uygulandı. Kişilerin üst ve araç aramalarında 10 gram bonzai, 5 uyuşturucu hap, 0.6 gram eroin, 0.6 gram metamfetamin, 139 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 şahıs hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapılırken çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
BursaYıldırım İlçe Emniyet MüdürlüğüUyuşturucu
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