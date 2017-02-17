Uyuşturucu ticaretine 8 yıl hapis

OLAY yaklaşık 3 ay önce İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Şerif Çelik'i takibe aldı. K.A.'ya 3 ecstasy hap sattığını tespit eden ekipler, Çelik'i yakaladı. Yapılan üst aramasında 43 ecstasy hap ele geçirilince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edilen Çelik, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan Şeref Çelik bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık mahkeme heyetine, "Ben uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum. Uyuşturucu kullanıyorum ve bunun için çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanığı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.