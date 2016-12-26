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Uyuşturucu taciri tutuklandı

Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu taciri tutuklandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22.12.2016 tarihinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, kapı içerisine gizlenmiş vaziyette daralı 105 gram kokain maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs ise serbest bırakıldı.
 
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Etiketler; #Uyuşturucu taciri tutuklandı #uyuşturucu taciri
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