Uyuşturucu operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında Karaelmas Mahallesi'nde E.T., Ö.B., G.U., B.B. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ev aramasında 10 gram esrar maddesi ve uyuşturucu sigara ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan sorgulamada Ö.B., B.B. ve G.U. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
E.A. ve E.T. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
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