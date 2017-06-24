Uyuşturucu operasyonu

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gram esrar ile ormanlık alanda 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen L.U'nun (32) Beldibi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.



Evde ve ormanlık alanda yapılan aramada 2 kilo 500 gram esrar maddesi ile ormanlık alana ekilmiş 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Ev sahibi L.U. ile komşusu F.A.(47) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece ev sahibi L.U tutuklandı, komşusu F.A serbest bırakıldı.