Uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

EDİNİLEN bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli Diyarbakır ve İstanbul’da çalışma yaptı. Operasyon kapsamında Narkotik ekipleri de birçok adrese eş zamanlı baskın yaptı, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 9 şüphelinden 3’ü tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı, diğer 3'üne ise ev hapsi kararı verildi.

