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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç öldü

Dün gece okul bahçesinde baygın bulunan 25 yaşındaki Sezer Güleç, kaldırıldığı hastanede öldü

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç öldü

Dün gece okul bahçesinde baygın bulunan 25 yaşındaki Sezer Güleç, kaldırıldığı hastanede öldü

24 Mart 2017 Cuma 08:24
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç öldü
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UYUŞTURUCU kulandığından şüphelenilen Güleç'in kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.
Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde Konak Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki Sezer Güleç'in geç saat olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı. Kardeşi tarafından okulun bahçesinde baygın halde bulan Sezer Güleç, çağrılan ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezer Güleç, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Sezer Güleç'in cesedi kesin ölüm nedeninin saptanması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sezer GüleçUyuşturucuİzmirKarabağlar
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