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Uyuşturucu kullananları dövüp polise verdiler!

Düzce'de uyuşturucu içen 4 kişiyi mahalleli dövüp, polise teslim etti

Uyuşturucu kullananları dövüp polise verdiler!

Düzce'de uyuşturucu içen 4 kişiyi mahalleli dövüp, polise teslim etti

25 Nisan 2017 Salı 08:02
Uyuşturucu kullananları dövüp polise verdiler!
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DÜZCE'de, TOKİ konutlarının arkasındaki ağaçlık alanda uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 4 kişi, mahalleli gençler tarafından dövülerek polis ekiplerine teslim edildi.
Olay, akşam saatlerinde Çamköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Mahalleli gençler, konutların arka kısmındaki ağaçlık alanda oturan 4 kişiye, uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık, 4 kişiyi tekme tokat dövdü. Bu sırada haber verilmesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, kalabalığın arasındaki 4 kişiyi alarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde yapılan aramada 3'er gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
Soruşturma sürürken mahalle sakinleri, 4 kişiyi yakaladıkları bölgeyi uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğunu söyledi. Mehmet Yıldırım, "Hergün burada uyuşturucu alıyorlar. Biz bunlardan bıktık. Polis ve jandarma ekiplerine haber verdik. Ancak yeteri kadar denetim yok. Biz de yakaladığımız kişileri polise teslim ettik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuDüzceToki
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