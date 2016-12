Uyuşturucu cinayeti

merkez Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi Çinici Sokak'ta meydana geldi. 20 yaşındaki Ömer A. ile Recep Ö., kendilerine uyuşturucu madde sattırdığını iddia ettikleri M.Y. ile buluştu. Artık bu işten vazgeçtiklerini ve uyuşturucu satmak istemediklerini söyleyen gençler iddiaya göre 46 yaşındaki M.Y. tarafından tehdit edildi. Bu sebeple başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A. belindeki silahı çıkarıp Yıldırım'a 5 el ateş ederken, Recep Ö. de üç yerinden şahsı bıçakladı.İki genç olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar M.Y.'yi kanlar içinde sokak ortasında buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ilk müdahalenin ardından, emniyette kaydı bulunan M.Y. isimli şahsı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. M.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ve Yıldırım Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri tarafından görgü tanıklarından alınan eşgal bilgilerinin ardından Ömer A. ve Recep Ö. Ortabağlar Caddesi'nde yakalandı.Şüphelilerin alınan ilk ifadelerinde M.Y.'nin kendilerine uyuşturucu madde sattırdığını, kendilerinin artık satış yapmak istemediklerini söyleyince tehdit etmesi üzerine cinayet i işlediklerini söylediler.