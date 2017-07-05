Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 36°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100970
ALTIN
140.988
DOLAR
3.5863
STERLIN
4.6221
EURO
4.0677
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her gün bir elma zayıflatıyor
Her gün bir elma zayıflatıyor
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı, üzerine su döktü ve...
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı,...
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan değil!
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan...

Uyuşturucu çetesine büyük operasyon

Şafak vakti helikopter destekli 120 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda, çete liderinin de aralarında bulunduğu biri polis, biri adliye personeli olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu çetesine büyük operasyon

Şafak vakti helikopter destekli 120 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda, çete liderinin de aralarında bulunduğu biri polis, biri adliye personeli olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:02
Uyuşturucu çetesine büyük operasyon
banner404

MERSİN'DE yaklaşık 6 aydan bu yana takip edilen uyuşturucu çetesine yönelik  şafak vakti helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, çete lideri ile 1 polis  ve 1 adliye personelinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.  
 
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen  çete üyelerinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
 
Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından bu sabah İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin  koordinesinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 48 ekip ve 120 polis, merkez Akdeniz  ilçesindeki Demirtaş Mahallesi ile Mezitli ilçelerindeki Tece Mahallesi'nde 17 ayrı adrese baskın  düzenledi.
 
Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri de havadan  destek verdi. Operasyonda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ile uyarıcı madde imalatı ve  ticareti yaptıkları belirlenen, aralarında uzun süredir aranan çete lideri O.S. ile 1 polis memuru ve 1 adliye personelinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 adet yivsiz av tüfeği, tüfeğe ait 32 kartuş, 651 adet tabanca mermisi ve bıçak ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği  değerlendirilen 20 bin lira para ele geçirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.07.2017 12:16
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu çetesiOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli falcı gazetecileri görünce bakın ne tepki verdi
Engelli falcı gazetecileri görünce bakın ne tepki verdi
Alışveriş merkezinin 3'üncü katından ölüme atladı
Alışveriş merkezinin 3'üncü katından ölüme atladı
Eski sevgilisinin yakınları kelepçeleyip işkence yaptı
Eski sevgilisinin yakınları kelepçeleyip işkence yaptı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals