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Yeni Alanya E - Gazete

Uyuşturucu bir gecede iki can aldı

Bursa'da uyuşturucu madde kullanan iki kişi aynı gece ölü olarak bulundu

Uyuşturucu bir gecede iki can aldı

Bursa'da uyuşturucu madde kullanan iki kişi aynı gece ölü olarak bulundu

05 Şubat 2017 Pazar 09:27
Uyuşturucu bir gecede iki can aldı
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EDİNİLEN bilgiye göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle'sinde yaşayan 54 yaşında ki Mustafa O.'nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.'nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa O'nun cansız bedeni kesim ölüm sebebi belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaUyuşturucuOsmangaziAdli Tıp Kurumu Morgu
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