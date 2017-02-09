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Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

13 yaşındaki üvey kızı S.E.'ye 5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Ferhat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı

13 yaşındaki üvey kızı S.E.'ye 5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Ferhat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Şubat 2017 Perşembe 07:07
Üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı
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MANİSA'NIN Soma İlçesinde, Küçük kızın ifadesi doğrultusunda jandarmanın yaptığı araştırmada geçen Aralık ayında Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde cami avlusunda donmak üzereyken bulunan bebeğin S.E.'ye ait olduğu ve doğduktan sonra Ferhat A.'nın cami avlusuna bıraktığı ortaya çıktı.
Turgutalp Mahallesi'nde oturan ve özel bir madende işçi olarak çalışan Ferhat A.'nın üvey kızı S.E.'ye cinsel istimrarda bulunduğu iddiası üzerine Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat A. ve eşi N.A., gözaltına alındı. Psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan S.E.'nin 8 yaşından beri üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ve üvey babası tarafından hamile kaldığını söylediği belirtildi. 
Küçük kız ifadesinde, 9 Aralık 2016 tarihinde erkek bebek dünyaya getirdiği ve bebeği Ferhat A.'nın 11 Aralık 2016 tarihinde Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde bir cami avlusuna bıraktığını söyledi. Yapılan araştırma sonucunda o tarihte cami avlusunda donmak üzereyken bulunan ve hastaneye götürüldükten sonra Ege adı verilen bebeğin annesinin S.E. olduğu belirlendi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey baba Ferhat A., tutuklanırken, anne N.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E. ise ifadesi alındıktan sonra Soma Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ManisaSoma IlçesiJandarmaEdremit Ilçesi
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