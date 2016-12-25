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Üst düzey PKK’lı ve işbirlikçileri yakalandı

Batman Valiliği, arananlar listesinde olan üst düzey bir PKK'lının yakalandığı operasyon hakkında açıklama yaptı

Üst düzey PKK’lı ve işbirlikçileri yakalandı
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BATMAN Valiliği, arananlar listesinde olan PKK'lı Senar kod adlı Hakkı Turgay'ın yakalandığı operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir.
Bu kapsamda; 24 Aralık 2016 tarihinde Batman İl jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan operasyon sonucunda; İçişleri Bakanlığının 'Aranan Terörist Listesi’nde' gri kategoride bulunan Mardin/Kızıltepe YPS sorumlusu BTÖ mensubu Senar (k) Hakkı Turgay ve bu terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık yapan H.G., Ç.A. ve M.Y. isimli işbirlikçi şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. 
Yakalanan bu şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; (1) adet el dürbünü, (1) adet el telsizi, (1) adet 9 mm tabanca, (2) adet av tüfeği, (15)adet 9mm fişek, (15) adet kaleşnikof P.Tf fişeği, (17) adet av tüfeği fişeği, (1) adet not defteri, (1) adet sırt çantası, (1) kutu silah temizleme spreyi, (5) adet büyük boy pil , muhtelif giyim malzemeleri, (2) adet terör örğütü mensuplarına ait fotoğraf, (12) adet Cd, (1) adet cep telefonu (2)adet sim kart ve (1) adet otomobil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcılığınca konulmuştur" denildi. 
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Etiketler; #Batman Valiliğİ #PKK #operasyon
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