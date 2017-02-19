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Ünlü restoranda dehşet! Çok sayıda yaralı var

Ticari otomobili ile ünlü köfte restoranına dalıp 2'si ağır 13 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün akşam saatlerinde bir tarlada göğsünden tek kurşunla öldürülmüş halde bulunan 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olduğu ortaya çıktı

Ünlü restoranda dehşet! Çok sayıda yaralı var

Ticari otomobili ile ünlü köfte restoranına dalıp 2'si ağır 13 kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün akşam saatlerinde bir tarlada göğsünden tek kurşunla öldürülmüş halde bulunan 53 yaşındaki Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olduğu ortaya çıktı

19 Şubat 2017 Pazar 09:02
Ünlü restoranda dehşet! Çok sayıda yaralı var
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ZANLININ polisten kaçmak için silahla yaraladığı bir başka kişinin kamyonetini gasp ettiği polisten kaçarken bu kamyonet ile köfte restoranına dalıp 13 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. 

Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Tepecik mevkinde tarlada işçilerin yerde hareketsiz yatan birini fark edip ihbarda bulunmasının ardından harekete geçen polis, cesedin 53 yaşındaki Gürbüz Kömür isimli kişiye ait olduğunu ve göğsünden tek kurşunla öldürülüp olay yerine bırakıldığını belirledi. Olayı soruşturan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri katil zanlısının Gürbüz Kömür'ün arkadaşı olduğu öğrenilen O.A.(30) isimli kişi olduğunu belirledi. Tam bu sırada O.A. isimli zanlı, Alemdar Mahallesinde polisten kaçmak için Yusuf A.(45) isimli vatandaşı cinayette kullandığı tabancayla yaralayıp kamyonetini gasp etti.

Köfteciye dalınca ortalık savaş alanına döndü

İhbarın ardından harekete geçen ekipler O.A.'nın kaçırdığı 16 plakalı kamyonetin peşine düştü. Yeni Yolava yolu üzerinde aşırı hızlı bir şekilde seyrederken kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden O.A. kamyonet ile birlikte Yalova Yolu üzerindeki Köfteci Yusuf isimli iş yerinin camından içeriye girdi. O sırada çok sayıda kişinin yemek yediği masalara çarpan O.A. 2 si ağır 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olaydan sonra aşırı alkollü olduğu belirlenen O.A. gözaltına alınırken yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen O.A.'nın aşırı alkollü olduğu ve konuşmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürbüz KömüKatil Zanlısı
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