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Ünlü mankenin yatak odasına cihaz yerleştirilmişti! Karar verildi...

Miss Model 2005 birincisi Sinem Sülün’ün eski eşi ve ailesi, yatak odasındaki üçlü prize dinleme cihazı koydukları gerekçesiyle 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı

Ünlü mankenin yatak odasına cihaz yerleştirilmişti! Karar verildi...

Miss Model 2005 birincisi Sinem Sülün’ün eski eşi ve ailesi, yatak odasındaki üçlü prize dinleme cihazı koydukları gerekçesiyle 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı

27 Mart 2017 Pazartesi 09:51
Ünlü mankenin yatak odasına cihaz yerleştirilmişti! Karar verildi...
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2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün, iki yıl önce evlendiği tekstilci Mustafa Yüksel'den geçtiğimiz aylarda boşandı. Sülün, bu arada eski eşi, kaynanası ve kayınpederine yatak odasına dinleme düzeneği yerleştirdikleri iddiasıyla dava açtı. Bu davada karar çıktı. Sinem Sülün, evdeki konuşmaları farklı zamanlarda kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dile getirilince şüphelenerek savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında Sülün'ün evinde yapılan üçlü uzatma prizine ortam dinlemesi amacıyla tasarlandığı belirtilen bir düzenek yerleştirildiği ve bu şekilde konuşmaların kayda alındığı tespit edildi. Dinleme düzeneği içerisinde bulunan sim kartın kayınpeder Sami Yüksel'e ait olduğu ortaya çıktı. Savcılık rapor üzerine Sinem Sülün'ün eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederine "Aleni olmayan sesleri kayda almak" davası açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada eski eş Mustafa Yüksel, kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpeder Sami Yüksel 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

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