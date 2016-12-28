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Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında Türkiye'nin alanında dördüncü büyük şirketi olan Aynes Gıda'nın sahibinin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerin arasında TÜBİTAK'tan böcek davası nedeniyle ihraç edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Ünlü iş adamı FETÖ'den tutuklandı
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DENİZLİ'DE Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Aynes Gıda  Sanayi Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi  tutuklandı. 
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerince, Acıpayam ilçesindeki Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ'ye  düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan, şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat S, yönetim  kurulu üyeleri Ayhan B. ve Mehmet A.Ö, Tümay Çalışkan, Suat H.S., Salih B, Onur  N, Mustafa B, Metin T, Mekke Y, Mehmet U, Hüseyin A, Harun E, Fatih D, Erkan A,  Ali R.I, Ali Ö, Eren Y. ve Hasan H.P. tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u  kullandıkları, örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilirken,  tutuklananlar arasında böcek davasından dolayı TÜBİTAK'tan ihraç edilen kişilerin  de bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı  döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili TÜBİTAK'tan ihraç  edilen 3 kişinin, şirketin finans ve insan kaynakları ile İstanbul'daki  birimlerinde çalıştığı belirtildi. Aynı adreste Angola'da faaliyet gösteren başka  bir şirketin de olduğu ve örgütün şirket üzerinden yurt dışına para aktardığı  tespit edildi.
Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerince 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Aynes Gıda  Sanayi Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 20 kişi  gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde ve iş yerinde yapılan aramada terör  örgütü FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen delillere el konulmuştu.

 
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