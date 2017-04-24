Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
148.816
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6263
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Ünlü AVM'deki ölümle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da AVM'de 18,5 metreden düşen Burak Hacıkasımoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi tazminat ödenmesine hükmetti

Ünlü AVM'deki ölümle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da AVM'de 18,5 metreden düşen Burak Hacıkasımoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi tazminat ödenmesine hükmetti

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:14
Ünlü AVM'deki ölümle ilgili yeni gelişme
banner404

İSTANBUL'DA bir AVM'de 11 yıl önce 3'üncü kattaki yürüyen merdivenlerin tırabzanına yaslandıktan sonra 18.5 metreden yere çakılıp ölen 16 yaşındaki Burak Hacıkasımoğlu'nun annesi Leyla Darıcı'ya tazminat ödenmesine karar verildi. Hacıkasımoğlu'nun ölümüyle ilgili alışveriş merkezinin genel müdürü Z.H.K. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açılmıştı. Dava kapsamında ancak 5 yıl sonra AVM'de keşif yapıldı. Keşif sonrası genel müdürün beraatına karar verildi.

2013'te bu kez inşaatı gerçekleştiren şirket ile AVM'yi işleten şirketin teknik sorumlularına dava açıldı. Ancak iddianamede ölen gencin merdivene sırtı iniş yönüne dönük şekilde bindiği için kusurlu olduğu anlatıldı. Duruşma mayıs ayına ertelendi. Bu arada ölen gencin ailesi, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi manevi tazminat davası açtı. Anne Leyla Darıcı, ceza ve tazminat davalarından yıllarca bir karar çıkmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuruda bulundu. Davalardan yıllardır karar çıkmamasının 'yaşam hakkının' ihlali olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, 80 bin lira isteyen anneye, 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AVMAnayasa Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişanlısı tarafından suçlanan genç intihar etti
Nişanlısı tarafından suçlanan genç intihar etti
Bir annenin dramı
Bir annenin dramı
Ağır ceza hakimi 'rüşvet'ten tutuklandı
Ağır ceza hakimi 'rüşvet'ten tutuklandı

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals