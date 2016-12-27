Üniversiteli kıza tecavüz etti!

İstanbul merkezli 5 ilde, kamuoyunda "Sarallar" ve "Şahinler" olarak bilinen iki ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ele geçirilen ve polisi hayrete düşüren hidrolik sistemle çalışan gizli bölmeli araç "Sarallar" grubu üyesi olduğu öne sürülen Engin G.'ye ait çıktı.