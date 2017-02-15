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Üniversitede gerginlik

Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi’nde, öğretim üyelerinin ihraç edilmesini protesto eden grup ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı

Üniversitede gerginlik

Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi’nde, öğretim üyelerinin ihraç edilmesini protesto eden grup ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
Üniversitede gerginlik
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ARALARINDA öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere destek vermek için Yunusemre Yerleşkesi’nde bulunan Hukuk Fakültesi önünde toplandı. Grubun sloganlar eşliğinde taşıdıkları dövizlerle yürüyüşe geçmesine özel güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine grup üyeleri ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Daha sonra üniversiteye, TOMA ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Bir süre İl Emniyet Güvenlik Şube Müdürü ile bir süre görüşen grup içerisindeki akademisyenler, gerginliğin yatışmasıyla yerleşke içerisinde bulunan fakülteleri tek tek gezerek ihraçları protesto etti. 

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirAnadolu ÜniversitesiHukuk FakultesiTOMAIl Emniyet Müdürlüğü
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