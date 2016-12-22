banner391
banner405

Üniversite rektörü FETÖ'den gözaltına alındı!

Uşak'ta FETÖ PDY soruşturması kapsamında aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı

Üniversite rektörü FETÖ'den gözaltına alındı!
banner404
EDİNİLEN bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri bu Sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon yaptı. Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere KOM Şubeye götürüldü.
banner355
Etiketler; #Son dakika haberi #son dakika haberleri #Uşak #Sabah #temmuz #Uşak Üniversitesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
YÖK Başkanı açıkladı: Radikal bir karar
Sonraki Haber
Mehmetçik DEAŞ'ın kapısını yıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.