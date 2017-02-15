Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88261
ALTIN
144.052
DOLAR
3.6518
STERLIN
4.5486
EURO
3.8548
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor

Üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı

Yatağında tabancayla başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı. Cinayetin ardından Suriye sınırına kaçan abla Çakmak'ı, acıkınca ekmek istediği kadın ihbar etti

Üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı

Yatağında tabancayla başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı. Cinayetin ardından Suriye sınırına kaçan abla Çakmak'ı, acıkınca ekmek istediği kadın ihbar etti

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:37
Üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı
banner404

HATAY'IN Hassa ilçesinde yatağında tabancayla başından  vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi cinayetinin sırrı çözüldü. İlçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyarete gelen ve  dün yatağında başından tabancayla vurulmuş bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi  24 yaşındaki Mustafa Şimşek'in ölümünü şüpheli bulan Jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Olayın ardından Şimşek'in  2 hafta önce ikinci evliliğini yapan ancak psikolojisi bozuk olduğu belirtilen abla Çakmak Çakmak kayıplara karıştı. Jandarma tarafından her yerde aranan genç kadının Suriye sınırında görüldüğü yönünde ihbar yapıldı. 
YİYECEK İSTEYİNCE KÖYLÜ İHBAR ETTİ  
Bugün Sabah saatlerinde Çınarbaşı Mahallesi'nde çocuklarını okula götüren bir kadından ekmek ve biraz yiyecek istediği öğrenilen Tuğba Çakmak, gizlendiği bir ahıra düzenlenen operasyonla yakalandı. Akbez Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadının cinayetten sonra Suriye'ye sınırına kaçtığını, kayalık alanda geceyi geçirdiğini, çok acıkınca Çınarbaşı Mahallesi'ne geldiğini söylediği öğrenildi. Mustafa Şimşek'in ablası Tuğba'nın olaydan iki hafta önce yüzüğünü takıp kurdelasını kestiği ortaya çıktı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı!
Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı!
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
3 yeni 'ada' geliyor
3 yeni 'ada' geliyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals