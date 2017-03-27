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Ukraynalı modele 'eskort' tuzağı!

Türkiye ve Ukrayna'da modelli yapan genç kız sosyal medya mağduru oldu. Adına 2 günde 6 eskort kız sayfası açıldı

Ukraynalı modele 'eskort' tuzağı!

Türkiye ve Ukrayna'da modelli yapan genç kız sosyal medya mağduru oldu. Adına 2 günde 6 eskort kız sayfası açıldı

27 Mart 2017 Pazartesi 08:27
Ukraynalı modele 'eskort' tuzağı!
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SOSYAL medya mağduru olan Ukraynamodelin iddiasına göre adına, 2 günde 6 ‘eskort kız’ sayfası açıldı Türkiye ve İtalya’da modellik yapan Ukraynalı K.K. iddiaya göre sosyal medya mağduru oldu. İş için İtalya’da olan K. adına, 2 günde 6 ‘eskort kız’ sayfası açıldı. Sayfalarda, genç mankenin eski cep telefonu numarası da kullanıldı.
Arkadaşının uyarısıyla durumdan haberdar olan K., avukatını arayarak yardım istedi, ardından da İstanbul’a döndü. Habertürk'ün haberine göre “Tuzak kurdular. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” diyen K., şunları söyledi: “İstanbul’da beni taciz eden bir Alman’la mahkemeliğim. Tehdit alıyordum. Arkadaşlarımı da eskort gibi göstermişler. Bu siteleri hazırlayanlardan şikâyetçi olacağım.” 


 

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaModelEskort
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