Ukraynalı gelin kızının arkadaşına ciğerini verdi

UKRAYNALI Elizabet Limanska, 16 yıl önce ülkesinde tanıştığı Türk işadamı Remzi Girgin ile birlikte Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 10 yıl önce evlenip, ‘Yeliz Girgin’ adını aldı. İlçedeki bir kilit fabrikasında çalışan Yeliz Girgin ile Remzi Girgin’in evliliklerinden 16 yaşındaki Neriman ve ikizleri 12 yaşındaki Zeynep ile İrem dünyaya geldi. Girgin çiftinin büyük kızları Neriman, evlerine sık sık en yakın sınıf arkadaşı 16 yaşındaki Gizem Yaşar ile gelip gitmeye başladı.

Eşi ve çocuklarında da gizledi

Daha önce dalak büyümesi teşhisi konulan ve tedavi gören Gizem Yaşar, 2 ay önce rahatsızlandı. Yaşar’ın iç kanama geçirdiğini belirleyen doktorlar karaciğer nakli olmasına karar verdi. Yakınlarının dokusu uymadı. Ukraynalı gelin Yeliz Girgin, kan gruplarının tuttuğunu öğrenince, Gizem’e karaciğerini bağışlama kararı aldı.

Kararı ailesinden gizleyen Yeliz Girgin, hastaneye giderek doku örneği verdi. Doku örneğinin Gizem Yaşar ile uyuşması üzerine Girgin, karaciğerinin bir parçasını bağışlamak için tüm işlemleri tamamladı. Bu sırada karar duyuldu. Remzi Girgin eşini vazgeçirmek için büyük çaba harcadı. Ancak Yeliz Girgin, “Benim de çocuklarım var. O daha bir çocuk” diyerek, tepki gösterdi.

Eşine haber vermeden İstanbul’a gitti

Gizem Yaşar’ın durumu ağırlaşınca doktorlar Yeliz Girgin’i, hastaneye davet etti. Eşine haber vermeden, işyerinden izin alıp, ameliyat masasına yattı ve 4 saatlik bir operasyonla karaciğerinden parça alındı. Ardından parça 12 saat süren operasyonla Gizem Yaşar’a başarılı bir şekilde nakledildi. Yeliz Girgin, Gizem Yaşar ile telefonla görüştüklerini belirterek, şöyle dedi: “Onu sürekli arayarak teselli ediyorum. ‘Ben iyileştim haydi sen de iyileş ve gel’ diyorum. Yakında aramıza dönecek ve iyileşecek, artık o da benim kızım sayılır. Ben bir hayat kurtardığımı henüz Ukrayna’da yaşayan annem ve diğer yakınlarımla paylaşmadım. Organımı bağışlarken de hiç bir karşılık beklemedim. Organımı bağışlayarak bir çocuğun hayatını kurtarıp, ailesinin de kaderini değiştirdiğime inanıyorum.”