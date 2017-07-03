Uğur Mumcu'nun oğluna twitterda çirkin mesajlar

Arabasına konulan bombayla katledilen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, Twitter’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ ile ilgili “Bir lider bin odasında bin klima olan sarayda. Diğer lider 40 derecede asfaltta yürüyor. Akp, elitlerin partisidir” mesajını paylaştı. Mumcu’nun bu paylaşımına çirkin bir yanıt geldi