Uğur Mumcu'nun oğluna twitterda çirkin mesajlar

TWITTER'DA “@atigonati” isimli bir kullanıcı Özgür Mumcu’nun mesajına, Uğur Mumcu’nun katledildiği aracın fotoğrafını paylaşarak, “Baban da sıcağı severdi” ifadeleriyle yanıt verdi. Bu yanıtın ardından “@atigonati” isimli kişi sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu kişi tepkilerin ardından çirkin cevabı yetmezmiş gibi önce profil fotoğrafını Hz. Ali’nin resmi ile değiştirirken, daha sonra hesabını kapattı.
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