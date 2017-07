'Türkiye'nin önceliği eğitimdir'

BAKAN Yılmaz bazı açılışlara katılmak üzere karayolu ile Ankara'dan Sivas'a geldi. İlk olarak özel bir çimento fabrikasının açılışına katılan Yılmaz'ı Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve diğer yetkililer karşıladı. Fabrikanın açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye'nin öncelikli konusunun eğitim olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birinci gündeminde ne var denildiğinde Türkiye'nin birinci olarak gündeminde eğitim var. OECD ülkeleri milli gelirlerinden 5.2'sini eğitime ayırmaktadır. Biz Türkiye olarak milli gelirimizin yüzde 5.8'ini ayırıyoruz. OECD ülkelerinden çok daha fazla payı eğitime ayırıyoruz. Genel ilkemiz şu eğitime önem verirseniz her şeye önem vermişsiniz demektir. Eğitimi de ihmal ederseniz her şeyi de ihmal etmiş olursunuz. 2002 yılında eğitime ayrılan miktar 11 milyar lira pay olarak yüzde 10'du. Bugün eğitime ayırdığımız pay 122 milyar lira toplam bütçenin yüzde 20'sidir. Derslik sayısı biz geldiğimiz 347 bindi, şimdi 617 bin. Kaliteli bir eğitim değişmez hedefimizdir. Bunun için derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmamız lazım ben 70 kişilik bir sınıfta okumuştum. Ama şimdi derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de ilkokulda 25'dir. Ortaokulda 31'di biz geldiğimizde şimdi 23'e düştü. Ama daha da ilerleyeceğiz" dedi.

"Her 3 öğretmenden 2'sini biz atadık"



2002'den bugüne 560 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirildiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "903 binin üzerinde öğretmenimiz var. Her 3 öğretmenden 2'sini biz atadık. 53 bin özel okul öğretmenimiz vardı şimdi 164 bin özel okul öğretmeni var. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da kaliteli eğitim vermek için önemli kriterlerden birisidir. İlkokulda biz geldiğimizde 28'di şimdi 16'ya düştü. Ortaokulda da öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 18'iken 13'e düştü. Öğretmenlerimizin mali haklarında da iyileştirmeler yaptık. 2002'de öğretmenlerimizin ek dersleriyle beraber aylık almış olduğu ücret 400 dolarken, bugün 940 doların üzerindedir" diye konuştu. Eğitimde yapılan diğer çalışmaları da anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Üniversite sayısını arttırdık. Türkiye'de her ilde bir üniversite var bazıların da birden fazla üniversite var. 2002'de 76 üniversite varken bugün 184 üniversite var. Yükseköğrenim öğrenci sayısı 1.9 milyon iken şimdi 7.3 milyon Rusya'dan sonra yükseköğrenime en çok öğrenci gönderen ülkeyiz. Bu rakamlar bile göstermektedir ki Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Zorunluk eğitimi 12 yıla çıkardık, eğitimle teknolojiyi buluşturduk Fatih Projesi'ni başlattık, seçmeli ders seçeneğini arttırdık. Ücretsiz ders kitabı dağıtımını başlattık, 23 milyon öğrencinin ailesine 4.6 milyar lira destek verdik. Organize sanayi bölgesi içinde ve dışında kurulan meslek liselerini destekliyoruz. Bu kapsamda 24 milyona yakın öğrenciye destek veriyoruz. Sosyal bilimle ve spor liselerini kurduk. Türkiye Muarif Vakfı'nı kurduk ve şuana kadar 20'ye yakın ülkede çalışmasına başladı. Çıralık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Taşımalı eğitimle 1 milyon 380 bin öğrenciyi taşıdık. Öğrencilerimizi yaz tatili dahil olmak üzere destekleme ve yetiştirme kursları veriyoruz ve halk eğitim merkezlerinde de 6.5 milyon kursiyer ders alıyor. Eğitim bizim önceliğimizdir. Bu eğitim inşallah Türkiye'nin önüne koymuş olduğu hedeflere ulaştıracaktır."



Yılmaz'ın konuşmasının ardından fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Fabrikayı gezerek bilgi alan Yılmaz, daha sonra özel bir otelin açılışına katıldı. Buradaki programın ardından Yılmaz kentten ayrıldı.