Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Hafif yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik yöntem
Baş ağrısından kurtaran 5 pratik...
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara bir kalıp sabun!
Uykuda yaşanan kramp ve kasılmalara...

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olan Fevzi Kavuk, Bursa'nın İznik ilçesinde 86 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olan Fevzi Kavuk, Bursa'nın İznik ilçesinde 86 yaşında hayatını kaybetti

19 Şubat 2017 Pazar 09:04
Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti
banner404

TÜRKİYE'NİN ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti. Nazım Hikmet ile Bursa Cezaevi'nde birlikte kalan İsmail Başaran'dan etkilenerek sosyalizme ilgi duyan Fevzi Kavuk, İznik'in Müşküle Köyü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. 'Köylü Önderi' ve Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk, yarın öğle namazının ardından Müşküle Köyü'nde toprağa verilecek.
1960 ile 1980 yılları arasında Müşküle Köyü'nde muhtarlık yapan Fevzi Kavuk, 12 Eylül 1980'deki askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınıp, çeşitli cezaevlerinde 10 ay 15 gün hapis yattı. Kavuk, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1965 ve 1969 milletvekili genel seçimlerinde aday oldu, ancak kazanamadı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sosyalist MuhtarFevzi KavukBursaIznik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı
Cinayet zanlılarının annesinin evi kundaklandı
Ünlü restoranda dehşet! Çok sayıda yaralı var
Ünlü restoranda dehşet! Çok sayıda yaralı var
47 kilo eroin ele geçirildi!
47 kilo eroin ele geçirildi!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals