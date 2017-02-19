Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti

TÜRKİYE'NİN ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti. Nazım Hikmet ile Bursa Cezaevi'nde birlikte kalan İsmail Başaran'dan etkilenerek sosyalizme ilgi duyan Fevzi Kavuk, İznik'in Müşküle Köyü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. 'Köylü Önderi' ve Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk, yarın öğle namazının ardından Müşküle Köyü'nde toprağa verilecek.

1960 ile 1980 yılları arasında Müşküle Köyü'nde muhtarlık yapan Fevzi Kavuk, 12 Eylül 1980'deki askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınıp, çeşitli cezaevlerinde 10 ay 15 gün hapis yattı. Kavuk, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1965 ve 1969 milletvekili genel seçimlerinde aday oldu, ancak kazanamadı.