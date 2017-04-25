Türkiye'nin en büyük dijital kütüphanesi hayatta

KİTAP Dostum uygulamasında kitap dostları, kitap, yazar ve yayınevi beğenilerine göre kitap ve arkadaş önerileri alarak 280 binden fazla kitap hakkında yorum ve oylama yapabiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde, üyelik zorunluluğu olmadan bir parmak mesafesi uzaklığındaki ‘Ücretsiz Kitap Asistanı’ ile almak istedikleri bir kitabı 280 binden fazla kitap datası arasından anında sorgulayabiliyor, yorum ve puanlamalara erişebiliyor ve istediği kitabın hangi kullanıcılarda mevcut olduğunu görebiliyorlar.

‘Kitapseverler hiçbir ücret ödemeden sınırsız sayıda kitap okuyabiliyor’

Kitapseverler, Kitap Dostum uygulaması üzerinden dijital kütüphanelerini oluşturarak, ister Kitap Dostum kütüphanesinden, ister kullanıcılar arasında hiçbir ücret ödemeden kitap takası yapma fırsatını yakalıyor. Üstelik Kitap Dostum Kütüphanesi’nden gerçekleştirilen kitap takaslarının kargo ücreti Kitap Dostum uygulaması tarafından karşılanıyor. Kitap dostları, Kitap Dostum uygulaması üzerinden bir kitap aracılığıyla hiçbir ücret ödemeden sınırsız sayıda kitap okuyabilir.

‘Türkiye’nin en büyük dijital kütüphanesi’

Kitapseverler uygulamada, kendi adlarına açabildikleri profil hesapları altında, geçmişten günümüze kadar okudukları, kitap öneri sistemi aracılığıyla okumak istedikleri ve takas edebilecekleri kitapları kaydedebilir, kitapları oylayıp yorum yazabilirler. Bu yönüyle Kitap Dostum uygulaması, kitap dostlarına ‘Türkiye’nin en büyük dijital kütüphanesine’ erişme fırsatı da sunuyor.