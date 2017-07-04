Türkiye, Kartal bebeği kurtarmak için seferber oldu!

20 günlükken kalbine giren bir mikrop sonrası kalp yetmezliği meydana gelen 10 aylık Kartal bebek hayata tutunmaya çalışıyor. Şu an yoğun bakımda tedavi altında olan Kartal bebeğin yaşayabilmesi için acilen kalp nakli olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE KÜÇÜK BEBEKLERE NAKİL YAPILAMIYOR

Tedavilere olumlu yanıt vermeyen ve durumu giderek ağırlaşan Kartal bebeğin tek seçeneğinin kalp nakli olduğu açıklandı. Ancak Türkiye'de Kartal bebek kadar küçük bebeklere nakil maalesef yapılamıyor.

Almanya'daki bir hastane tarafından kabul edilen Kartal bebek, bir aydır bu hastanede yatıyor.

Birçok masrafı kendi imkanlarıyla karşıladığını belirten aile, "Ancak sigortamız olmadığı ve Almanya vatandaşı olmadığımız için Kartal'ın kalp nakli sırasına girip ameliyat olması için 1.099.000 euroya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.



SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Zamanı giderek daralan Kartal bebek için sosyal medyada #kartalbebekiçinkalpnakli hashtagi oluşturuldu. Binlerce kişi "Kartal bebeğin kalp atışı olun" diyerek, Kartal bebeğe destek oldu.

Yaşaması için kalp nakline ihtiyacı olan Kartal bebek, yardım elinin uzanmasını bekliyor.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DE DESTEK GELDİ

Ünlü isimler de Kartal bebek için seferber oldu. Şahan Gökbakar, Kartal bebek için 20 bin TL bağış yaptığını Instagram hesabından duyurdu.