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Turkish Do&Co tüm uçan şefleri işten çıkardı

Türk Hava Yolları'nın (THY) ikram şirketi Turkish Do&Co'da tüm Flying Serveice Chef'lerin işlerine son verildiği öğrenildi

Turkish Do&Co tüm uçan şefleri işten çıkardı

Türk Hava Yolları'nın (THY) ikram şirketi Turkish Do&Co'da tüm Flying Serveice Chef'lerin işlerine son verildiği öğrenildi

30 Aralık 2016 Cuma 07:56
Turkish Do&Co tüm uçan şefleri işten çıkardı
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TURKISH Do&Co, tüm uçan şeflere yarın şirkete ait eşyaları teslim etmelerini ve işten çıkarıldıklarını içeren bir bildiri gönderdi. İşten çıkarılan uçan şef sayısının şu anda 200 civarında olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan okyanus ötesi seferlerde görev yapan uçan şeflerin şimdilik şirkette kalacağı, Avrupa ve Afrika gibi bölgelerde görevlendirilen diğer tüm uçan şeflerin işlerine son verildiği öğrenildi.

O DA İŞTEN ÇIKARILDI
Turkish Do&Co, geçtiğimiz Kasım ayında WhatsApp'ta grup kurduğu iddia edilen ve sendikaya üye olan 122 uçan şefini işten çıkarmıştı. Bu durumu şirkete ihbar eden kişinin de bugün işten çıkarıldığı öğrenildi. 2014 yılından bu yana Turkish Do&Co'da uçan şef olarak çalışan ihbarcı şefin, işten çıkarılmasıyla birlikte şirkete gönderdiği e-postayı, işten çıkarılan 122 kişiyle paylaşarak herşeyi itiraf ettiği kaydedildi.

İşte ihbarcı şefin gönderdiği e-postanın içeriği;
"İyi Akşamlar
Kasım 2016 tarihinde, içerisinde sendika temsilcisi ve avukatı olduğunu iddia eden şahıslar tarafından sendika üyeliği, yasal haklar vb konuların konuşulduğu ve de bilgilendirmelerin yapıldığı bir whatsapp grubuna davet edildim. Bir süre yazılanları okuduktan sonra bu gruptan ayrıldım. Yasal dayanağı bulunmayan, usülen ya da şirketimizce onaylanmayan herhangi bir fikri, oluşumu, derneği ya da topluluğu desteklemediğimi, yalnızca görevlerimi şikayet etmeksizin yerine getiren sade bir çalışan olduğumu bilgilerinize arz ederim."

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