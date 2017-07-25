Türk zırhlıları Cerablus petrolü kullanıyor mu? Güvenlik kaynakları açıkladı...

GÜVENLİK kaynakları, "Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.Kaynaklar, bölgedeki bazı tarlalardan çıkartılan kalitesi düşük petrolün tankerlere konularak ısıtıldığını, damıtılma sağlandıktan sonra da traktörler ile sıradan ulaşım araçlarında kullanıldığını belirtti.Bölgede bir rafinerinin olmadığına dikkat çeken kaynaklar, kalitesi düşük bu petrolün TSK'nın zırhlı araçlarında kullanımının teknik olarak mümkün olmadığını da ifade etti. Kaynaklar, Deyrezor ve Haseke gibi bölgelerde petrol rafinerilerinin olduğunu kaydetti.
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