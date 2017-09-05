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Türk vatandaşı DEAŞ'lılar, peşmergeye teslim oluyor

Irak'ın Telafer kentine yönelik düzenlenen operasyonda sıkışan DEAŞ militanları Peşmerge'ye teslim oldu. Teslim olanların arasında 500 Türk vatandaşının olduğu da öğrenildi

Türk vatandaşı DEAŞ'lılar, peşmergeye teslim oluyor

Irak'ın Telafer kentine yönelik düzenlenen operasyonda sıkışan DEAŞ militanları Peşmerge'ye teslim oldu. Teslim olanların arasında 500 Türk vatandaşının olduğu da öğrenildi

05 Eylül 2017 Salı 15:02
Türk vatandaşı DEAŞ'lılar, peşmergeye teslim oluyor
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IRAK'IN Telafer kentine yönelik düzenlenen operasyonda sıkışan DEAŞ militanları Peşmerge'ye teslim oldu. Türkiye vatandaşı 34 yaşındaki DEAŞ'lı Uğur Çardakçı'nın annesi Halide Çardakçı, Irak'ta kendi oğlu dahil 500 civarında Türk ile ailesinin Peşmerge'ye teslim olduğunu söyledi.

ARALARINDA TÜRK VATANDAŞLARI DA VAR

Peşmerge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda sıkışanlar aileleriyle birlikte kaçıp, Peşmerge güçlerine sığındı. Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre Haşdi Şabi ve Irak askerlerinin kendilerini öldürecekleri korkusuyla Telafer'in kuzeyindeki İyaziye kasabasında Peşmerge'ye teslim olanlar arasında Türkiye vatandaşları da var. Türklerin yanı sıra Azerbaycan, Yemen, Tunus, Irak, Afganistan ve Mısır vatandaşı DEAŞ'lılarla yaklaşık 250 kişi Peşmerge'ye teslim oldu.

PEŞMERGEYE TESLİM OLDULAR

Haşdi Şabi Komutanı Tahir Ebu Ali, DEAŞ'lıların Peşmerge'ye teslim olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Telafer operasyonunda sıkışan ve zor durumda kalan DEAŞ militanları kaçıp Peşmerge'ye sığındı. Yüzlerce DEAŞ militanı gidip Peşmerge'ye teslim oldu. Teslim olanlar arasında yabancılar da vardı."


(Halide Çardakçı ve oğlu Uğur Çardakçı)

"7 AYDIR KUŞATMA ALTINDALARMIŞ"

Peşmergeye teslim olan Türkiye vatandaşı Erzurumlu 34 yaşındaki DEAŞ'lı Uğur Çardakçı'nın annesi Halide Çardakçı da Oğlunun 2 yıl önce Telafer'e gittiğini belirterek şunları söyledi:

"Oğlum iş için mi yoksa DEAŞ'a katılmak için mi gitti, yoksa DEAŞ'a zorla mı kattılar, bilmiyoruz. Fakat biz Tekirdağ'da ona iş yeri dahi açtık. Oğlum Telafer'de iken onla sürekli Whatsapp'tan görüşüyorduk. Kendisi orada Rizeli bir Türkiye vatandaşı kadınla da evlenmişti. 2 çocuğu olmuştu. Oğlum Telafer'den çıkmak için bize dedi ki 'milletvekillerine söyleyin bize yol açsınlar'. 7 aydır kuşatma altındalarmış. Oğlum Peşmerge'ye teslim olmaya gelirken uçaklar tarafından ayağından vurulmuş, sırtından ve ayağından yaralanmış. Resimlerini gördük.

"OĞLUMUN AKIBETİNİ SORACAĞIM"

Oğlumun eşinden haber alıyoruz ama oğlumuzdan haber alamıyoruz. Oğlum eşiyle birlikte Peşmerge güçlerine teslim olmuş.Teslim olduktan sonra kadın ve çocukları kampa teslim etmişler erkekleri ise alıp götürmüşler. Eşi şimdi Musul'a bağlı Hamam Eli kampındaymış. Kamp BM'nin kampı. Gelinimle şimdi telefonda konuşuyoruz. Gelinim bize dedi 'biz Peşmerge'ye teslim olduk. Peşmerge de bizi Irak askerine teslim etti. Onlar da bizi Hamam Eli kampına getirdiler.' Gelinim de eşinden endişe ediyor. Biz de oğlumuzdan endişe ediyoruz. Sağ veya ölü, onu istiyoruz. Oğlum için Irak Konsolosluğu'na başvuruda bulunduk. Fakat bir sonuç alamadık. Yakında Erbil'e gideceğiz, oğlumuzu Peşmerge yetkililerinden soracağız. Akıbetini soracağız. Biz Irak'ın Ankara Konsolosluğu'na da başvuruda bulunduk. Erbil Konsolosluğu'na da başvuru yapacağız. Bizim gibi aileler çok. Irak'ta 500 civarında Türk ile ailesi Peşmerge güçlerine teslim olmuş."

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Anahtar Kelimeler:
DAEŞTürk VatandaşıTürkiye
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