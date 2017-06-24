Tünelde zincirleme kaza: 10 yaralı!

TIR sürücüsünün yaralanmadığı kazada diğer sürücüler ile birlikte, Ayşe İncebacak, 3 yaşındaki Nisa Nur İncebacak, Ayşe Avcı, 9 yaşındaki Emirhan Avcı, Fatma Kesgin, 3 yaşındaki Kerem Kesgin, 1 yaşındaki Serra Nur Kesgin ile Sezer Arslan yaralandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.