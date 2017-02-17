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Tünelde kaza: 1 yaralı

Arıza yapıp çekici bekleyen araca seyir halindeki bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Arıza yapan aracın sürücüsü, “İçim yandı ya. Yemin ediyorum, içim yandı” dedi.

Tünelde kaza: 1 yaralı

Arıza yapıp çekici bekleyen araca seyir halindeki bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Arıza yapan aracın sürücüsü, “İçim yandı ya. Yemin ediyorum, içim yandı” dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 10:45
Tünelde kaza: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre, kaza sabah saat 08.30 sıralarında Kağıthane Tüneli'nin Şişli istikametinde meydana geldi. 34 VP 7001 plakalı aracıyla seyir halinde olan Lütfü Topatan’ın aracı, tünelin içerisinde arıza yaptı. Arıza yapan aracını tünelin emniyet şeridine çeken Topatan, polisi arayıp çekici talebinde bulundu. Topatan çekiciyi beklediği sırada iddiaya göre tünelde hızlı bir şekilde seyreden 34 UL 4984 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen arızalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya şahit olan araç sürücüsü Topatan, 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet sürücüsünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Ambulansla hastaneye götürülen motosiklet sürücüsünün tek ayakkabısının ise olay yerinde kaldığı görüldü.
 

“İçim yandı ya, yemin ediyorum içim yandı”

Kazanın şokunu ve üzüntüsünü yaşayan araç sürücüsü Lütfü Topatan, “Aracım arıza yaptı, emniyet şeridine çektim. Çekici çağırdım. Çekici gelmeden birkaç dakika önce motorcu çok süratli bir şekilde geliyordu, burada dönemedi, aracıma çarptı ve yere düştü. Ben arabamdan geçtim, adama bir şey olur diye korktum. Adam yerde yatıyor bu soğukta. İçim yandı ya. Yemin ediyorum içim yandı. Haber verdim gerekli yerlere. Kırıkları var. Kolunda kırık olduğunu biliyorum. İnşallah başka bir şeyi yoktur” dedi.
Öte yandan, tünel içerisinde meydana gelen kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar, Kağıthane Tüneli'ndeki trafik yoğunluğuna takıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane TüneliKaza
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