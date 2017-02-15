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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

TTK ekibi 'Kuyu'yu yılan yakalama aparatıyla kurtardı

70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ve 'Kuyu' ismi verilen köpek, Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin geliştirdiği ve yılan yakalamada kullanılan özel bir yöntemle 10 gün sonra kurtarıldı. Tahlisiye ekibinden Şendoğan Aşık, "Gece uyurken aparatı boynuna geçirmeyi başardık. Halatla çektik ve köpeği kurtardık" dedi

TTK ekibi 'Kuyu'yu yılan yakalama aparatıyla kurtardı

70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ve 'Kuyu' ismi verilen köpek, Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin geliştirdiği ve yılan yakalamada kullanılan özel bir yöntemle 10 gün sonra kurtarıldı. Tahlisiye ekibinden Şendoğan Aşık, "Gece uyurken aparatı boynuna geçirmeyi başardık. Halatla çektik ve köpeği kurtardık" dedi

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:16
TTK ekibi 'Kuyu'yu yılan yakalama aparatıyla kurtardı
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GÜNLERDİR kamuoyunda dikkatle izlenen ve çok sayıda ekibin kuyudan çıkarmak için çaba harcadığı yavru köpek, nihayet bu sabaha karşı saat 05.45'te, maden kazaları, deprem ve arama kurtarma faaliyetlerinde deneyimli TTK'nın tahlisiye ekibi tarafından kurtarıldı.
TTK tahlisiye ekibinden maden mühendisi Sedat Kısaer, tahlisiye teknisyenleri Şendoğan Aşık, Erol Şekerci ve Tamer Kudu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden maden yüksek mühendisi Orhan Kural'ın talebi doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayı ile önceki gün çalışmalara katıldı. İlk gün kuyuyu inceleyen ekip, köpeği kurtarmak için yılan yakalama aparatına benzeyen bir düzenek yapmaya karar verdi. Ekip, Beykoz'dan ve Karaköy'den malzemeleri temin ettikten sonra geliştirdikleri sistemle ilk denemesini dün öğle saatlerinde yaptı. Köpek başından yakalansa da aparatın içinden kaydı. Ekip, daha sonra aynı yöntemi gece denemeye karar verdi. Köpeğin uyumasından faydalanan ekip, sabaha karşı 05.45'te tekrar aparatı kuyuya tekrar indirdi ve köpeği başından yakaladı. Dikkatlice yukarı çekilen 'Kuyu' adı verilen köpek, sağlıklı şekilde kurtarıldı.
NASIL KURTARDIKLARINI ANLATTI
'Kuyu' köpeği kurtaran TTK tahlisiye ekibi, daha sonra zafer pozu verdi. Köpeğe sarılıp, öpen, tahlisiye ekibinden Şendoğan Aşık, kurdukları sistemi DHA'ya anlattı. Yaptıkları incelemenin ardından köpeğin, tek bir sistemle kurtarılabileceğine karar verdiklerini söyleyen Aşık, şöyle konuştu:
"Timsah, yılan yakalarlardı eskiden bu aparatla. Demir bir çubuk. İçinden tel geçer ve başına kelepçe yapıp çekersin. Bizim kurduğumuz aparat bu şekilde çalışıyordu. Orada yapacak başka bir şey de yoktu. Sabah malzemeleri aldık. Nalburdan yarım parmak boru aldık 20 adet. Karaköy'den çelik halat aldık. Birçok malzeme aldık ve hazırlandık. Sabah 9'da oraya gittik. Öğle saatlerinde aparatı kuyuya indirdik. Tam çekerken köpek kaydı ve düştü. Sabaha doğru ikinci hamlemizde de köpeği aldık. İlk hamleden köpek rahatsız da olmuştu. Gece uyku moduna girdi köpek. Uyurken aparatı boynuna geçirmeyi başardık. Halatla çektik ve köpeği kurtardık. Önünde piston var o sistemin. Pistona basınçlı hava veriyorsun ve piston uzuyor. Ondan sonra üzerindeki halkayı köpeğin başına geçiriyorsun. Böyle basit bir sistem." 
1999'daki Marmara ve Düzce depremlerinde başarılı kurtarma çalışmalarıyla adını duyuran TTK tahlisiye ekipleri, daha sonra Van depremi ve diğer doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerine katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
70 MetreTTK EkibiKUYUYılan Yakalama AparatıŞendoğan Aşık
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