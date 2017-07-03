TSK'dan teröre darbe

TSK, 2 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Şırnak Uludere’de, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen atışlar sonucunda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Silopi’de ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir çuval içerisinde kullanıma hazır 24 adet el yapımı patlayıcının ele geçirildiği ifade edildi. Şırnak Uludere’de, 1 Temmuz 2017’de bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin ölü olarak ele geçirilmesi olayı sonrası güvenlik güçleri tarafından bölgede yapılan arazi aramasında; 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el yapımı patlayıcı, 2 telsiz ve 200 metre kablonun ele geçirildiği belirtildi.