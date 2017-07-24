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TSK en yükseğini oluşturdu: Türk bayrağı dikildi

Hakkari 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 9 PKK’lı terörist öldürüldü, 2 terörist de teslim oldu. Operasyondan sonra yapılan arazi aramalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. PKK’lılardan temizlenen 3468 rakımlı tepeye de Türk bayrağı dikilip üs bölgesi kuruldu

TSK en yükseğini oluşturdu: Türk bayrağı dikildi

Hakkari 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 9 PKK’lı terörist öldürüldü, 2 terörist de teslim oldu. Operasyondan sonra yapılan arazi aramalarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. PKK’lılardan temizlenen 3468 rakımlı tepeye de Türk bayrağı dikilip üs bölgesi kuruldu

24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:58
TSK en yükseğini oluşturdu: Türk bayrağı dikildi
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HAKKARİ ve çevresinin PKK’lı teröristlerden temizlenmesi için operasyonlar sürdürülürken, 10 Temmuz’da Yüksekova ’nın Buzul Dağları Kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkiinde icra edilen ve 7 gün süren Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat ÜÇÖZ-1 operasyonu ile ilgili Hakkari Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İHA ve Hava Kuveetleri destekli operasyonlarda 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 PKK’lının da güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek şöyle denildi:

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

"Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün Özel Harekat birliklerince 10.07.2017 tarihinde Yüksekova ilçesi, Buzul Dağları Kuzeyi, Cilo Dağı, Urşe Yaylası-Cafer Gediği-Meydanı Belek mevkiinde icra edilen ve 7 gün süren İHA ve Hava Kuvvetleri destekli Şehit Piyade Yüzbaşı Murat ÜÇÖZ-1 müşterek operasyonu kapsamında; Toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyon esnasında 2 terörist ise Zap Jandarma Karakol Komutanlığına silah ve teçhizatları ile birlikte teslim olmuştur. Daha sonra yapılan arazi arama taramasında; 60 adet el yapımı patlayıcı hazırlanabilecek miktarda düzenek ve malzeme, 81 mmlik havan nişangahı, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet el bombası, 6 adet şarjör ve 160 adet mühimmat ele geçirilmiştir."

EN YÜKSEK RAKIMLI

Açıklamada PKK’lılardan temizlenen bölgeye Türk bayrağı dikildiği de belirtilerek, "Ayrıca operasyona katılan Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat Timleri 3 bin 468 rakımlı tepeyi üs bölgesi olarak inşa etmişlerdir. Bu tepe bu güne kadar Türkiye'de üs bölgesi teşkil edilen en yüksek rakımlı tepe olmuştur" denildi

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Son Güncelleme: 24.07.2017 21:00
Anahtar Kelimeler:
HakkariTSK
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