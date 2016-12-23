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Traktör otomobile çarptı : 3 yaralı

Çorum’da traktörün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Traktör otomobile çarptı : 3 yaralı
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KAZA Çorum- İskilip İlçe karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. 27 yaşındaki Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 RTA 40 plakalı otomobile, seyir halindeyken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen buğday yüklü traktör çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole uçtu. Traktör sürücüsü ise kaza yerinden hızla uzaklaştı. Otomobilde bulunan sürücü Mehmet Yılmaz ile birlikte kardeşi 20 yaşındaki Sefa Yılmaz ve 27 yaşındaki Sevilay Altınkaya yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet Yılmaz, "Sabaha karşıydı. Traktör bize çarptı. Otomobilimiz uçuruma yuvarlandı. Sürücüsü arkasına bile bakmadı. Kardeşimin kazada vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştu. Şu an hastanede yatıyor. Jandarma bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Amacım sürücünün adalete teslim edilmesi. Orada ölebilirdik” dedi.

 
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Etiketler; #Traktör otomobile çarptı : 3 yaralı #çorum #Mehmet Yılmaz #Sefa Yılmaz #Sevilay Altınkaya #kaza
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