Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
110010
ALTIN
147.272
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4415
EURO
4.0575
05 Eylül 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
5 Eylül Günlük Burç Yorumu
Vitamin ve protein deposu su yosunları
Vitamin ve protein deposu su...
Piezo cerrahisi ile korkulara son
Piezo cerrahisi ile korkulara son
banner468

Traktör devrildi: 25 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

Traktör devrildi: 25 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:34
Traktör devrildi: 25 yaralı
banner404

ALINAN bilgiye göre, İslahiye - Hassa Çevreyolu Yeşilyurt Mahallesi  mevkisinde, üzüm hasadından dönen işçileri taşıyan Ali Günay idaresindeki 27 SH  860 plakalı traktör, devrildi. 
112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan 25 işçiden 7'sini Hatay'a  bağlı Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. 
Diğer yaralılar Neslihan Armut (16), Gaziantep'e sevk edilirken,  Suriye uyruklu Besil Mustafa (23), Hasan Şeyho (32), Doğan Hacı (17), Fatma Hacı  (52), Nesrin Hacı (49) ile Ahmet Genç 14), Ayşe Dinler (49), Ruken Ayşe Kahraman  (16), İrfan Doğan (23), Meryem Zengin (13), Günay Doğan (54), Gülüzar Şengül  (45), Elif Sena Zengin (18), Firdos Kuş (53), Sevda Genç (43), Onur Kuş (14), Ali  Üyer (50) İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GaziantepIslahiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çift kol nakli bekliyor
Çift kol nakli bekliyor
Alanya sosyal medyada popüler
Alanya sosyal medyada popüler
PKK’ya ait 5 sığınak ele geçirildi
PKK’ya ait 5 sığınak ele geçirildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim