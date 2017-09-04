Traktör devrildi: 25 yaralı

ALINAN bilgiye göre, İslahiye - Hassa Çevreyolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde, üzüm hasadından dönen işçileri taşıyan Ali Günay idaresindeki 27 SH 860 plakalı traktör, devrildi. 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan 25 işçiden 7'sini Hatay'a bağlı Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer yaralılar Neslihan Armut (16), Gaziantep 'e sevk edilirken, Suriye uyruklu Besil Mustafa (23), Hasan Şeyho (32), Doğan Hacı (17), Fatma Hacı (52), Nesrin Hacı (49) ile Ahmet Genç 14), Ayşe Dinler (49), Ruken Ayşe Kahraman (16), İrfan Doğan (23), Meryem Zengin (13), Günay Doğan (54), Gülüzar Şengül (45), Elif Sena Zengin (18), Firdos Kuş (53), Sevda Genç (43), Onur Kuş (14), Ali Üyer (50) İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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