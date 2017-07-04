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Traktör devrildi: 2 ölü

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü ile 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Traktör devrildi: 2 ölü

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü ile 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

04 Temmuz 2017 Salı 09:50
Traktör devrildi: 2 ölü
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KAZA, ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karaaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İkiz'in kullandığı römorklu traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Halil İkiz(61) ve oğlu Ramazan İkiz (25) Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 yaşındaki Sümeyye İkiz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Alaçam Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Halil İkiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KazaSamsunYakakent
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