Traktör devrildi: 2 ölü

KAZA, ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karaaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İkiz'in kullandığı römorklu traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Halil İkiz(61) ve oğlu Ramazan İkiz (25) Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılırken, 4 yaşındaki Sümeyye İkiz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Alaçam Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Halil İkiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.