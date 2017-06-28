Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAZA , Batman merkeze bağlı Yenipınar köyünde meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Tunç ve ismi öğrenilemeyen vatandaşın tarlayı sürdükleri sırada kullandıkları traktör devrildi. Kazada, Tunç olay yerinde hayatını kaybederken, adı öğrenilemeyen vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Tunç’un cesedi ise Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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