Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Eskişehir’de trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan vatandaş tedavi altına alındı
ALINAN bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi’nde M.B., trafikte aracı ile ilerlediği sırada başka bir şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda M.B., diğer şoför tarafından ayağından bıçaklandı. Yaralı şoför olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.B.’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin kaçan şoförü yakalama çalışması başlattığı öğrenildi.
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