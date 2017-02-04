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Trafikte şoförüyle tartıştığı halk otobüsüne ateş açtı: 1 yaralı

Trafikte şoförüyle tartıştığı halk otobüsüne av tüfeğiyle ateş açan otomobil sürücüsü, yolculardan 35 yaşındaki Hakan Oğan'ı bacağından yaraladı

Trafikte şoförüyle tartıştığı halk otobüsüne ateş açtı: 1 yaralı

Trafikte şoförüyle tartıştığı halk otobüsüne av tüfeğiyle ateş açan otomobil sürücüsü, yolculardan 35 yaşındaki Hakan Oğan'ı bacağından yaraladı

04 Şubat 2017 Cumartesi 22:03
Trafikte şoförüyle tartıştığı halk otobüsüne ateş açtı: 1 yaralı
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OLAY, Gaziantep'te akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsüyle 27 H 0412 plakalı halk otobüsünün şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, sırasında otomobil sürücüsü, aracından aldığı av tüfeğiyle halk otobüsüne doğru ateş açıp kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet ettiği yolculardan Hakan Oğan yaralandı. Oğan, yolculuk ettiği otobüsle Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hoşgör MahallesiGaziantepHakan Oğan
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