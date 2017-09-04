Trafikte bayram dönüşü yoğunluğu

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından evlerine dönen araçlar, trafikte yoğunluğa neden oluyor.



Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüşler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşları taşıyan otobüsler, otogar girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan yolcu bırakmak ve almak için otogara gelen vatandaşlar ile ticari taksilerin de otogar girişlerini kilitlediği görüldü. Yollardaki trafik yoğunluğu nedeniyle uzun süre trafikte kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, otogarda ise servis beklemekten yakındı. Güvenlik güçleri otogar içinde önlem alırken, otobüslerin peronlar dışında yolcu indirmelerine izin verilmedi.



Topçular İskelesi’nde yoğunluk



İstanbulluların bir kısmı, trafiğe takılmamak için dönüşlerini Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü gününe göre ayarladı. Bayram dönüşlerini son güne bırakan İstanbullular, Yalova’da hem karayolunda, hem de İDO’ya ait Topçular İskelesinde yoğunluğa neden oldu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Yalova Jandarması da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini artırdı. Bayram trafiği yoğunluğunun yaşandığı Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa karayolunda Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de önlemlerini alarak her 10 kilometrede bir ekip bulundurdu. Alınan önlemlere yoğunluğa rağmen araçlar akıcı bir şekilde seyretti.



Bu arada, İDO’ya ait Eskihisar-Topçular hattında da yer yer akıcı yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin son günü nedeniyle İDO sefer yapan 15 arabalı vapur sayısını 18’e çıkarttı. Araçlar, alanda beklemeksizin Topçulardan Eskihisar’a geçiş yaptı. Bayram tatilinin son gününde gece yarısından saat 16.00’ya kadar hattan 12 bin 780 aracın geçiş yaptığı, gemilerin ise karşılıklı olarak bu saate kadar 290 sefer yaptığı bildirildi.



Düzce ve Sakarya’da akıcı trafik yoğunluğu



Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde, Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler trafikte akıcı yoğunluk oluşturdu.



Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca kesimi gişeler mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Gişelerden sonra Kırkpınar, Kurtköy ve Yanık Mahallesi mevkilerinden Kocaeli sınırına kadar trafiğin akıcı olduğu görülüyor.



Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor. Polis ekipleri kazalara anında müdahale edip trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.



Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.



Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.



Otoyolun Düzce kesiminde ise Bolu Dağı geçişi, 1,2 ve 3 viyadükler arası ile Gümüşova rampaları kısmında akıcı yoğunluk görülüyor.



Ekiplerin sürekli ring halinde bulunduğu güzergâhta meydana gelen küçük çaplı kazalar sonrası ara ara sıkışmalar meydana gelse de kısa sürede trafik normale dönüyor.



Kırıkkale de yoğun



Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerleyebiliyor.



Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kazalara anında müdahale edip, trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.



43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'den dün 85 binin üzerinde aracın geçtiği, bugün ise bu sayının daha da artacağı belirtildi.



Tatil beldelerindeki yoğunluk



Güney Ege'nin gözde tatil merkezleri Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye ulaşım sağlanan karayollarında tatilin son gününde dönüş trafiği yoğunlaşmaya başladı.



Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Kavşağı ile Gülağzı ve Dirgeme kavşaklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinden dönen tatilcilerin büyük bölümü Muğla-Denizli, Muğla-Antalya, Muğla-Aydın karayolunda yoğunluğa neden oldu.



Öğle saatlerinden itibaren Bodrum ilçesinden ayrılmaya başlayan tatilciler ise özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Yokuşbaşı mevkilerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle Turgutreis, Akyarlar, Ortakent, Bitez, Konacık, Gümbet Mahallesi’ndeki tesislerde ve ikametlerde konaklayan tatilcilerin, dönüş yolunda tercih ettiği Turgutreis-Torba Kavşağı güzergâhındaki bazı noktalarda trafik akışında aksamalar yaşanıyor.



Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.