Trafik kazası: 4 yaralı

ALINAN bilgiye göre, Ankara'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Y 4953 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, daha sonra bir akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan SAD ER 371 Almanya plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

