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Trafik kazası: 3 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı

Trafik kazası: 3 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı

17 Şubat 2017 Cuma 13:29
Trafik kazası: 3 yaralı
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ALINAN bilgiye göre,Mersin'in Erdemli ilçesinde Mersin-Antalya D-400 karayolu Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki Yeniyol ışıklarında meydana geldi. Işıklara hızla girdiği ileri sürülen lüks bir otomobille, ekmek yüklü olduğu öğrenilen 33 KFM 16 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Volkan C. (36), otomobilde bulunan Aylin Ş. (26) ile kamyonet sürücüsü Sezai Ş. yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan Sezai Ş. Mersin'e, Volkan C. ile Aylin Ş. ise kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıMersinErdemli
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