Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

KAZA , Mardin - Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde bulunan Akres mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DN 2393 plakalı otomobil, bakım çalışmasının yapıldığı yoldan çıkan iş makinesine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.