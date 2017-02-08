banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87477
ALTIN
148.414
DOLAR
3.7390
STERLIN
4.6832
EURO
3.9945
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
08 Şubat Günlük Burç Yorumu
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...

Trafik kazası: 1 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Trafik kazası: 1 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:39
Trafik kazası: 1 yaralı
banner404

ALINAN bilgiye göre, Ankara Caddesi'nden, Pendik Köprüsü istikametine seyir halindeki, sürücüsü belirlenemeyen 34 VD 068 plakalı otomobil, önce sol şeritteki kaldırıma ardından refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı.
Kazayı gören vatardaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara Caddesi, otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ankara CaddesiTrafik KazasıPendik Köprüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini vurduktan sonra intihar etti
Eşini vurduktan sonra intihar etti
Silahlı kavga: 5 yaralı
Silahlı kavga: 5 yaralı
Kırmızı ışıkta bilezikleri sayınca yakalandılar
Kırmızı ışıkta bilezikleri sayınca yakalandılar

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals