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Trafik kazası: 1 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Trafik kazası: 1 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

07 Şubat 2017 Salı 09:56
Trafik kazası: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi eski Salı pazarı kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü belli olmayan 09. BJ. 941 plakalı özel bir otomobil, bir motosiklete çarptı. Kaza sonucu, motosikleti kullanan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde otopark görevlisi olarak çalışan Bayram Tomruk isimli bir kişi yaralandı. Kafasından ve ayağından darbe alan Bayram Tomruk, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazaya yol açan araçtaki kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, plakası belli olan araçla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KuşadasıTrafik Kazası
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