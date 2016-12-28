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Trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazası: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Balıkesir'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Eski Kepsut yolunda meydana gelen kazada 10 BF 603 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Ahmet Kaymak, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar atan araçta sıkışan Ahmet Kaymak'ı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartırken, Kaymak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 
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Etiketler; #Balıkesir #sabaha karşı #trafik kazası
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